Илон Маск представил бюджетную версию седана Tesla Model 3‍

Маск в Twitter показал бюджетную Model 3, у которой установлена батарея, обеспечивающая запас хода в 420 километров.

Это заднеприводная модель, которая оценивается в 45 тысяч долларов. Но Маск указывает другую цену, и он предлагает стать обладателем электрокара за 31 тыс. долларов.

На самом деле это цена является маркетинговых ходом, так как заказав данную модель до конца года клиент получит субсидию от правительства Калифорнии, а если ещё учесть, что автовладельцу не придется тратится на топливо, то стоимость автомобиля составит 31 тыс. долларов.

Но при заказе машины до конца года за нее все равно придется заплатить 45 тысяч долларов, а потом еще подождать несколько месяцев когда эту модель смогут выпустить, так как завод где производят Model 3 до сих пор не вышел на нужную мощность.