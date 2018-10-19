22-летняя автоледи устроила массовое ДТП с пострадавшим в Твери

Серьезная автомобильная авария, как сообщает ГИБДД по Тверской области, произошла накануне в четвертом часу дня.

На улице Спартака в Твери, 22-летняя водитель легкового автомобиля Volkswagen Golf из-за несоблюдения дистанции допустила столкновение с Lada X-Ray.

После этого последний врезался в «Москвич».

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель Лады, который получил травмы и был доставлен в больницу.

По факту аварии продолжаются проверки.