Серьезная автомобильная авария, как сообщает ГИБДД по Тверской области, произошла накануне в четвертом часу дня.
22-летняя автоледи устроила массовое ДТП с пострадавшим в Твери
19.10.2018 20:26
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На улице Спартака в Твери, 22-летняя водитель легкового автомобиля Volkswagen Golf из-за несоблюдения дистанции допустила столкновение с Lada X-Ray.
После этого последний врезался в «Москвич».
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель Лады, который получил травмы и был доставлен в больницу.
По факту аварии продолжаются проверки.
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