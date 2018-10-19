Две легковушки и троллейбус столкнулись днем в Твери

Столкновение транспортных средств произошло в районе перекрестка с улицей Склизкова в Твери во втором часу дня.

Участниками дорожно-транспортного происшествия стали два легковых автомобиля и троллейбус, причем спровоцировал столкновение водитель последнего.

При движении в сторону «Южного» водитель не выдержал безопасную дистанцию, из-за чего допустил столкновение с автомобилем марки «Опель».

Последний был впереди и от удара врезался в машину «Лексус». Обе легковушки стояли в ожидании разрешающего сигнала светофора.

В результате дорожной аварии пострадала пассажирка «Опеля». К тому же в салоне этой иномарки было еще и двое детей. Они не пострадали. По факту ДТП проводится проверка.