Ростовский «Кулибин» создал гибрид BMW и МиГ-23

Ростовчанин в подарок от своих подписчиков получил вспомогательный газотурбинный двигатель ТС-21 от истребителя МиГ-23.

Этот мотор был приведен в порядок и установлен под капот старенькой БМВ третьей серии.

ТС-21 предназначен для запуска маршевых двигателей самолетов. Он является идеальным кандидатом для установки в автомобиль, но он не очень мощный — 83 л.с. Однако его крутящий момент составляет 400 Нм.

Конечно с ТС-21 победителем в заездах по прямой стать сложно, но привлечь к себе внимание можно.

Звук двигателя остался ТС-21 родной и он работает как на истребителе, но за счет того что его соединили с родной коробкой БМВ он не раскрывает весь свой потенциал.

