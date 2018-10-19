Сегодня зарубежные профилирующие издания сообщили новые подробности про первый гибридный суперкар от марки Lamborghini.

В частности, стало известно, как будет называться автомобиль и какую силовую установку он получит. Как сообщается, первый гибридный суперкар Lamborghini получит название Unico, а его внутренней название — LB48H.

Новинка будет представлена до конца текущего года, а в движение она будет приводится 850-сильной установкой. В составе установки будет 12-цилиндровый 6,5-литровый ДВС м один электромотор, мощность которого составляет 50 л.с.

Внешность гибрида выполнят по мотивам прошлогоднего прототипа Terzo Millenio, а еще он получит карбоновый кузов и облегченную конструкцию.

Суперкар Lamborghini Unico выпустят ограниченным тиражом в количестве 63 единиц. Предварительная стоимость одного экземпляра составит 2,5 миллиона долларов.