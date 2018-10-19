Nissan‍ в России отзовет 375 автомобилей Nissan Juke

Сегодня стало об отзывной кампании, которая затрагивает автомобили Mercedes-Benz, а немного позднее Росстандарт сообщил и о другой отзывной кампании.

На этот раз под отзыв попали автомобили марки Nissan. В частности, на сервис будет отправлено 375 кроссоверов Nissan Juke (F15).

Модели, в которых обнаружили неполадки, были выпущены в период с третьего апреля по 13 июня 2017 года. Причиной отзыва называют «износ падающего ролика, используемого при изготовлении внутренней пружины выключателя зажигания».

Из-за этого в редких случаях есть вероятность остановки двигателя прямо во время движения.

В часто эксплуатируемых автомобилях пружина может разрушаться, что и влечет за собой остановку двигателя.