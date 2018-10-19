Концерн General Motors не исключает вариант продажи своего автомобильного завода, который в России сейчас стоит законсервированным.
В General Motors не исключают возможности продажи завода в Шушарах
19.10.2018 20:45
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Как удалось узнать российским СМИ, американский концерн рассматривает вариант продажи завода в Шушарах другому инвестору или автопроизводителю.
При этом автопроизводитель следит и за ситуацией на рынке. То есть не исключается, что завод снова начнет производить автомобили GM.
Ранее сообщалось, что заводом в Шушарах интересуется баварская компания BMW и белорусская компания «Юнисон» и «Узавтоcаноат».
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