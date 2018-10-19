В General Motors не исключают возможности продажи завода в Шушарах

Концерн General Motors не исключает вариант продажи своего автомобильного завода, который в России сейчас стоит законсервированным.

Как удалось узнать российским СМИ, американский концерн рассматривает вариант продажи завода в Шушарах другому инвестору или автопроизводителю.

При этом автопроизводитель следит и за ситуацией на рынке. То есть не исключается, что завод снова начнет производить автомобили GM.

Ранее сообщалось, что заводом в Шушарах интересуется баварская компания BMW и белорусская компания «Юнисон» и «Узавтоcаноат».