В России назвали автомобили, которые чаще всего попадают в ДТП‍

Авто.ру исследовали ДТП за последние десять лет и по VIN-номерам определили марки и модели, которые чаще всего становятся участниками дорожной аварии.

Как оказалось, лидером по ДТП в РФ является «заряженное» купе Audi S5. Из них почти половина побывала в аварии, а точнее 43% из всех Audi S5.

Также в России большое количество битых Citroen C4 Aircross, доля побывавших в ДТП из которых составляет 39,9%.

Третье место у Jaguar X-Type с долей 38,2%. Также в пятерке оказались Cadillac CTS и Volkswagen Phaeton. Что касается марок, то тут в лидерах Honda, Mazda, Jaguar, BMW и Mercedes-Benz, у которых доля от 32 до 30%.

Реже всего в ДТП оказываются премиальные автомобили и внедорожники, но последние реже эксплуатируют в городах с большим количеством автомобилей, а в премиальных автомобилях зачастую за рулем наемные водители-профессионалы.

Среди премиальных авто и внедорожников с долей свыше 10% оказались Mercedes-Benz G-Class и его AMG-версия, а также Jeep Wrangler и Porsche 911.

В списке еще оказался и Renault Kaptur, который на самом деле на российском рынке продается относительно недавно и тут стоит отметить, что это не самый продаваемый автомобиль в РФ, но он уже есть в списке ДТП за последние десять лет.