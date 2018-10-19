отзыв об авто

Поиск

Следующий электрический Audi окажется быстрее Tesla Model S

Новости
19.10.2018 18:00
51 0

Немецкая компания в Лос-Анджелесе покажет свой новый электрический концепт e-tron GT, который станет седаном и получит серийное продолжение. 

Audi e-tron GT будет полностью электрической моделью, а в ее основе будет лежать платформа J1, которую позаимствуют у первого электрического серийного Porsche Taycan.

Представители компании уже немного рассказали про новый концепт. В частности, было отмечено, что в нем будут много чего общего с Taycan, но настройки будут свои.

Также было добавлено, что Audi e-tron GT будет поддерживать зарядные станции 350 кВт, а они позволят зарядить батарею электрокара на 80% за 12 минут.

В серию e-tron GT поступит в 2020 году и производить его будут на заводе в Неккарзульме.

О силовой установке концепта пока ничего не сообщается, но по слухам седан сможет проехать на одном заряде до 400 км.

Audi показала серийный кроссовер Audi E-Tron с камерами вместо зеркал

Комментарии
comments powered by HyperComments
﻿