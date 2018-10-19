Новинка накануне была замечена на тестировании и она станет новой версией электромобиля Taycan.
Porsche отправит в серию электрический универсал Mission E Cross Turismo
19.10.2018 17:49
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Еще с момент публикации шпионских снимков было понятно, что электрический универсал отправят в серию.
Сегодня представители компании подтвердили информацию, уточнив, что серийное производство новинки будет осуществляться на предприятии Porsche AG в Цуффенхаузене.
Для запуска автомобиля в серию компания наймет 300 работников. Модель будет создана на платформе Premium Platform Electric (PPE).
Эта основа разрабатывалась специально для электрокаров Porsche. Силовая установка электрокара будет иметь отдачу в 600 л.с., а запас хода составит 500 км.
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