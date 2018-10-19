В РФ из-за заклепок отзывают более 100 автомобилей Mercedes-Benz

Росстандарт 19 октября объявил об отзывной кампании, которая затрагивает автомобили немецкой марки Mercedes-Benz.

Как говорится в сообщении ведомства отзывными стали автомобили типа 257 и 290, реализованные на российском рынке в период с 2017 по 2018 год.

На сервис отправят 123 автомобиля, у которых выявили не соответствующее спецификации заклепочное соединение крышки корпуса ремня безопасности на переднем ряду сидений.

Всех владельцев отзывных машин проинформируют о необходимости посетить сервисный центр для проведения ремонтных работ за счет компании.

Как сообщается, в автомобилях произведут замену ремней безопасности водителя и переднего пассажира.