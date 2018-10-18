Старый и новый Ford Fiesta встретились во фронтальном краш-тесте

NCAP показала, как автопроизводители улучшили уровень безопасности и для этого они выбрали одну из самых папиллярных в Европе моделей — Ford Fiesta.

Euro NCAP провела краш-тест двух моделей — текущей генерации Ford Fiesta и Fiesta 1998 года выпуска.

Машины подвергли фронтальному столкновению с перекрытием 40% и как оказалось новый хэтчбек достойно защитил пассажиров, а вот старая модель получила сильные повреждение и подвергла пассажиров смертельной опасности.

В реальных условиях для извлечения пассажиров из такой машины спасателям пришлось бы резать кузов.

Напомним, что Euro NCAP начала свою работу с 1997 года и за 20 лет компании удалось автопроизводителей заставить улучшить пассивную безопасность.

По статистике количество смертельных ДТП в Европе удалось снизить с 45 до 25 тысяч в год.

