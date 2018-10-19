ЭРА-ГЛОНАСС могут сделать добровольной для подержанных иномарок

Об этом заговорил врио главы Приморья Олег Кожемяко, который заявил, что жители региона несут дополнительные расходы на установку ЭРА-ГЛОНАСС. Последняя, как известно, обходится в 33 тысячи рублей.

По мнению Кожемяко, в Приморском крае местные жители должны решать самостоятельно вопрос о необходимости установки системы на автомобили с правым рулем, ввезенные из-за границы.

Как пишет «ТАСС» соответствующее предложение врио главы ДФО распорядился подготовит в ближайшее время.

Стоит отметить, что введение системы Эра Глонасс привело к существенному удорожанию автомобилей с пробегом, которые были ввезены в Россию из Японии.

В связи с тем, что система Эра Глонасс конфликтует с оборудованием машин, часто она работает некорректно.

С другой стороны Кожемяко не исключает и того варианта, что человек сам будет покупать и устанавливать оборудование для системы, и вот эта процедура также должна быть добровольной.