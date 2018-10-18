Продажи электромобилей на рынке РФ рухнули впервые за 8 месяцев

В России электрокары пользуются крайне низким спросом, к тому же в нашей стране представлено очень мало моделей электрических автомобилей.

По данным российских аналитиков, в сентябре было продано всего 8 электрических автомобилей, а это при том, что годом ранее в сентябре продажи машин на батарейках составили 16 ед.

В 2018 году это второе падение продаж электрокаров, тогда как первое было в январе, после чего продажи «зеленых» авто в стране только росли.

В сентябре было продано 4 ед. Nissan Leaf. Еще трое граждан РФ выбрали кроссовер Tesla и один россиянин остановил свой выбор на Renault Twizy. С начала года в России продали 94 электрокара (+42%).