СМИ сообщили о возможном слиянии Ford и Volkswagen

Это позволит создать самую большую компанию в мире, которая занимается производством автомобилей.

О возможном слиянии Ford и Volkswagen сообщают журналисты издания Motor1. В частности, говорится о возможности полного слияния, либо обмена крупными пакетами акций.

Слияние позволит каждой компании получить ряд разны преимуществ, в том числе и обмен технологиями. В начале лета две компании подписали меморандум, результаты которого уже видны.

В меморандуме первоочередной целью обоих компаний станет совместная разработка ряда коммерческих автомобилей.

Эксперты считают, что такое сотрудничество настолько окажется выгодным для Ford и Volkswagen, что станет вопрос о слиянии.

При этом эксперты уверены, что сейчас идеальное время для полного слияния компаний. Выгоду от этого получат обе компании.

Так, американский производитель сможет укрепить свои позиции в Китае, Европе и Латинской Америки, а Volkswagen сможет занять неплохие позиции в США, где у Ford очень крепкие позиции, а особенно в сегменте внедорожников и пикапов.