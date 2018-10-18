В Берлине частично запретили движение дизельных автомобилей

В Берлине по решению суда запретили движение дизельных автомобилей по ряду улиц.

Под запрет попадают 11 отрезков на самых крупных улицах города. Постановление власти города должны включить в действие не позднее конца июля 2019 года.

Под запрет попадают автомобили, у которых установлены моторы от Euro-1 до Euro-5.

Стоит отметить, что это не первый запрет в Германии, ранее движение дизельных авто ввели в Гамбурге. Там с мая закрыты два участка улиц.

Все это сделано для того, чтобы снизить количество содержания оксидов азота в воздухе, так как в некоторых немецких городах его содержание превышает установленные нормы в ЕС.