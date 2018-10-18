Суперкар McLaren Speedtail получит шильдики из белого золота

Новинку еще называют будущим самым быстрым суперкаром марки. Его официальная презентация состоится 26 октября, а пока в компании рассказали, что в McLaren Speedtail получит шильдики из белого золота.

Шильдики из 18-кратного белого золота будет делать компания Vaughtons. Такие шильдики станут отсылкой к автомобилю McLaren F1 90-х годов.

Каждый из них получит гравировку, в которой будет указано место и время создания каждого экземпляра McLaren Speedtail.

Напомним, что в суперкаре будет установлена гибридная силовая установка, в составе которой будет 4,0-литровый двигатель V8. Максимальная скорость суперкара составит 391 км/ч.

Тираж Speedtail ограничат 106 экземплярами, на которые уже оформили предзаказы. По некоторым данным стоимость одного экземпляра составляет 2,5 миллиона долларов.