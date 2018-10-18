Автозавод «Урал» начал производство и продажи дорожных автомобилей семейства NEXT

«Урал» запустил в производство новое семейство автомобилей «Урал Next 6х4». Это дорожные машины, у которых установлены моторы «Евро-5».

Для производства нового семейства дорожных грузовиков была модернизирована сборочная линия, на которой будут выпускать несколько модификаций.

Самосвалы грузоподъемностью до 15,6 и тягачи с полной массой автопоезда 62 т. В целом для серии «Урал Next 6х4» будет доступно выше 200 вариантов спецтехники, начиная от строительных версий и до комбинированных дорожных машин.



В новых грузовиках уже установлен круиз-контроль, регулировка рулевой колонки, обогрев переднего стекла и боковых зеркал, а также мультируль и ЖК-экран на панели приборов.

«Урал Next 6х4» уже доступен для заказа по цене от 4 310 000 рублей за версию самосвала и от 4 979 000 рублей за тягач.



