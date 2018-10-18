Porsche вывела на испытания электрический универсал Taycan

Porsche еще официально не начала продавать электрокар Taycan, но уже притупила к тестированию новой модели электрической машины.

Сейчас на Porsche Taycan можно оформить только предзаказ, а «живые» продажи модели начнутся в 2020 году и скорее всего через год автопроизводитель предложит и Taycan Sport Turismo.

На тестах был замечен еще один электрокар Porsche, который получил кузов «универсал». Концепт такого электрокара был представлен в Женеве и уже тогда отмечено, что он скорее всего будет серийным и в нем совместят все преимущества первого электрокара и Panamera Sport Turismo.

Предположительно силовая установка у Taycan Sport Turismo будет схожа с лифтбеком Taycan. То есть на модели установят два электрических мотора суммарной мощностью 600 лошадиных сил.