Директор Porsche назвал цены на первый электромобиль Porsche

Первый электрический автомобиль марки Porsche будет стоить дешевле, чем Panamera, об этом стало известно от директора компании Роберта Майера.

Ранее портал «Твоё Авто» сообщал, что компания уже начала принимать предварительные заказы на электрический Porsche Taycan, тогда сообщалось что его цена будет около 90 тысяч евро.

Директор Porsche сейчас называет сумму в 80 тыс. евро и это за базовую версию, при этом максимальная комплектация электрического автомобиля будут иметь ценник около 200 тысяч евро.

Модель Porsche Taycan будет оснащена установкой, в составе которой расположится два электродвигателя.

Суммарная отдача моторов составит 600 лошадиных сил. Заявленный запас хода составит 500 километров. Электродвигатели будут располагаться на передней и задней оси.

Разгон электрокара до первой сотни будет осуществляться за 3,5 секунды. Как рассказали в компании, от специальной зарядки автомобиль пополнит запас хода до 400 км за 15 минут. В продажу Taycan поступит в 2020 году.