В Euro NCAP впервые испытали беспилотные системы‍ автомобилей

Euro NCAP совместно с Thatcham Research разработали систему тестирования современных помощников для водителя. На первые тесты специалисты отобрали десять моделей автомобилей, среди которых Audi A6, BMW 5, DS 7 Crossback, Ford Focus, Hyundai NEXO, Mercedes-Benz C-Class, Nissan LEAF, Tesla Model S, Toyota Corolla и Volvo V60. В этих машинах тестировали систему удержания в полосе движения, адаптивный круиз-контроль и систему контроля соблюдения скорости.

Для тестов была разработана система тестов, где создаются возможные ситуации на дороге. Среди таких «подрезание» на скорости свыше 60 км/ч, возникновение препятствия перед впереди идущим автомобилем и резкое перестроение испытуемого автомобиля на другую полосу.

На полигоне принимал участие и специальный манекен, который имитировал настоящую машину.

Специалисты проверили, как быстро реагирует электроника и способна ли она вообще в таких условиях реагировать на экстренную ситуацию.

В тесте на удержание в полосе движения специалисты определяли, насколько электроника пытается вмешаться в ситуацию, когда водитель резко перестраивается с одной полосы в другую с целью объехать препятствие.

Как оказалось, больше всего мешает этому маневру Tesla Model S. Ее система старается вернуть машину в занимаемую полосу и создает дополнительное усилие на руле.

Меньше всего водителю мешаются системы автомобилей BMW и DS. В остальных тестируемых моделях электроника дает себя контролировать водителем.

Что касается «подрезания» на скорости, то тут системы не успевали реагировать и допускали столкновение, а избежать такой опасной ситуации мог только водитель.





