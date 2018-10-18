Новая генерация Seat Leon дебютирует на автосалоне в Женеве

Зарубежные инсайдеры сообщили дату презентации нового поколения модели Seat Leon. Согласно этим данным уже на автосалоне в Женеве в марте 2019 года компания представит прототип нового Seat Leon, а его серийная версия будет представлена летом того же года.

Сейчас специалисты компании начали тестирование автомобиля, который составит конкуренцию Ford Focus.

В основе нового Leon расположится платформа MQB, за счет которой габариты автомобиля вырастут в сравнении с предшественником.

В линейке двигателей дизельных моторов не ожидается, а вот гибридная установка будет и уже известно, что в ее основе будет полуторалитровый двигатель TSI и один электромотор.

Будет у следующего поколения и спортивная версия Cupra, а еще на модели дебютирует новая мультимедийная система, которую будут использовать и в других автомобилях Seat.