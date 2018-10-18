Зарубежные инсайдеры сообщили дату презентации нового поколения модели Seat Leon. Согласно этим данным уже на автосалоне в Женеве в марте 2019 года компания представит прототип нового Seat Leon, а его серийная версия будет представлена летом того же года.
Новая генерация Seat Leon дебютирует на автосалоне в Женеве
18.10.2018 11:15
41 0
Сейчас специалисты компании начали тестирование автомобиля, который составит конкуренцию Ford Focus.
В основе нового Leon расположится платформа MQB, за счет которой габариты автомобиля вырастут в сравнении с предшественником.
В линейке двигателей дизельных моторов не ожидается, а вот гибридная установка будет и уже известно, что в ее основе будет полуторалитровый двигатель TSI и один электромотор.
Будет у следующего поколения и спортивная версия Cupra, а еще на модели дебютирует новая мультимедийная система, которую будут использовать и в других автомобилях Seat.
Комментарииcomments powered by HyperComments