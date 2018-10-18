Электрический кроссовер Lifan MyWay EV400 оценили в 2 млн рублей

Китайская марка на внутреннем рынке начала продажи электрической версии своего кроссовера Lifan MyWay.

Новинка получила название Lifan MyWay EV400, а оценили ее в 209 800 юаней или почти в два миллиона рублей.

Машина отличается от обычного кроссовера шильдиками и некоторыми деталями, а в движение ее приводит электромотор, мощность которого составляет 136 лошадиных сил.

Заявленный запас хода электромобиля Lifan MyWay EV400 составляет 405 километров, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 100 км/ч.

Как известно, на российском рынке кроссовер продается с 1,8-литровым 125-сильным двигателем, в паре с которым работает пятискоростная механика или автомат.

Стоимость обычного кроссовера в России составляет 869 900 тысяч рублей минимум. О появлении электрической модификации в нашей стране ничего не сообщается.