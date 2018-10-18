Китайская марка на внутреннем рынке начала продажи электрической версии своего кроссовера Lifan MyWay.
Электрический кроссовер Lifan MyWay EV400 оценили в 2 млн рублей
18.10.2018 11:05
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Новинка получила название Lifan MyWay EV400, а оценили ее в 209 800 юаней или почти в два миллиона рублей.
Машина отличается от обычного кроссовера шильдиками и некоторыми деталями, а в движение ее приводит электромотор, мощность которого составляет 136 лошадиных сил.
Заявленный запас хода электромобиля Lifan MyWay EV400 составляет 405 километров, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 100 км/ч.
Как известно, на российском рынке кроссовер продается с 1,8-литровым 125-сильным двигателем, в паре с которым работает пятискоростная механика или автомат.
Стоимость обычного кроссовера в России составляет 869 900 тысяч рублей минимум. О появлении электрической модификации в нашей стране ничего не сообщается.
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