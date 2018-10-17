Как диагностировать поломку МКПП

Самостоятельное диагностирование неполадок авто может казаться сложной задачей, однако подумайте о машине, как о своем теле. К примеру, если у вас заболит живот, вы, вероятно, подумаете, какую пищу вы принимали, чтобы обнаружить причину болевых ощущений. Аналогичный образ мышления оптимален и для диагностирования неисправностей авто, в частности, трансмиссии типа «механика».

Если МКПП все-таки сломалась, необходимо обращаться в специализированный автосервис, к профессионалам своего дела. Качественный ремонт МКПП в Санкт-Петербурге осуществляют специалисты spb-avtoremont.ru.

Признаки неполадок

Не запускается передача. Передача может не включаться при попытке запустить 1-ю передачу после остановки. Обыкновенно подобная неполадка обусловлена недостаточным объемом трансмиссионной жидкости, неправильным ее выбором, неверно отрегулированным тросовым приводом МКПП. Пахнет гарью. Подобный признак свидетельствует о том, что МКПП перегрелась. Не исключено, что произошла утечка трансмиссионной жидкости. Шумы на нейтральной передаче. Признак указывает на сильное изнашивание запчастей, установленных в трансмиссионном агрегате. Скорее всего, износились зубцы шестеренок. КПП «соскакивает» с передачи. Неполадка проявляется в том, что рукоять трансмиссии сама по себе переключается на нейтральную передачу. Прихватывает муфту сцепления. Неполадка проявляется сильным скрежетом, который слышно при любой попытке включить передачу. Обычно подобная проблема обусловлена слабостью педали сцепления. Протекание жидкости. Проверка уровня масляной жидкости в механической трансмиссии выполняется через маслозаливную горловину. При обнаружении протечки рекомендуется немедленно посетить автомобильный сервис. Отсутствует отклик. МКПП устроена так, чтобы передачи всегда корректно переключались. Ввиду этого отсутствие отклика на изменение положения рукояти указывает на неполадку. Если у вас машина с МКПП, и вы обнаружили, что после переключения передачи обороты увеличиваются, однако скорость не повышается, значит, проблема заключается в износившемся сцеплении.

Своевременно обратившись к специалистам, вы сможете предотвратить дорогостоящий ремонт трансмиссии. Лучше сразу устранять мелкие неполадки, дабы они не переросли в более серьезные неисправности.