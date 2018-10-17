Как диагностировать поломку МКПП
Самостоятельное диагностирование неполадок авто может казаться сложной задачей, однако подумайте о машине, как о своем теле. К примеру, если у вас заболит живот, вы, вероятно, подумаете, какую пищу вы принимали, чтобы обнаружить причину болевых ощущений. Аналогичный образ мышления оптимален и для диагностирования неисправностей авто, в частности, трансмиссии типа «механика».
Если МКПП все-таки сломалась, необходимо обращаться в специализированный автосервис, к профессионалам своего дела. Качественный ремонт МКПП в Санкт-Петербурге осуществляют специалисты spb-avtoremont.ru.
Признаки неполадок
- Не запускается передача. Передача может не включаться при попытке запустить 1-ю передачу после остановки. Обыкновенно подобная неполадка обусловлена недостаточным объемом трансмиссионной жидкости, неправильным ее выбором, неверно отрегулированным тросовым приводом МКПП.
- Пахнет гарью. Подобный признак свидетельствует о том, что МКПП перегрелась. Не исключено, что произошла утечка трансмиссионной жидкости.
- Шумы на нейтральной передаче. Признак указывает на сильное изнашивание запчастей, установленных в трансмиссионном агрегате. Скорее всего, износились зубцы шестеренок.
- КПП «соскакивает» с передачи. Неполадка проявляется в том, что рукоять трансмиссии сама по себе переключается на нейтральную передачу.
- Прихватывает муфту сцепления. Неполадка проявляется сильным скрежетом, который слышно при любой попытке включить передачу. Обычно подобная проблема обусловлена слабостью педали сцепления.
- Протекание жидкости. Проверка уровня масляной жидкости в механической трансмиссии выполняется через маслозаливную горловину. При обнаружении протечки рекомендуется немедленно посетить автомобильный сервис.
- Отсутствует отклик. МКПП устроена так, чтобы передачи всегда корректно переключались. Ввиду этого отсутствие отклика на изменение положения рукояти указывает на неполадку. Если у вас машина с МКПП, и вы обнаружили, что после переключения передачи обороты увеличиваются, однако скорость не повышается, значит, проблема заключается в износившемся сцеплении.
Своевременно обратившись к специалистам, вы сможете предотвратить дорогостоящий ремонт трансмиссии. Лучше сразу устранять мелкие неполадки, дабы они не переросли в более серьезные неисправности.