Adam Opel 1940 года с историей продают в Сочи‍ за 2 млн рублей

На сайте бесплатных объявлений на продажу выставили не серийную машину 1940 года, которая принимала участие в фильме «Под куполом цирка».

Автор объявления за ретро-автомобиль запросил 2,1 млн рублей, а такая высокая цена связана не только с тем, что машина находится в хорошем состоянии, но также и с тем что у нее есть история.

Сочинец в объявлении указал, что Adam Opel с пробегом 10 тыс. км оснащен 1,4-литровым мотором мощностью 58 л.с. По документам у машины было два владельца.