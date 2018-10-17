Volkswagen начнет продажи своих автомобилей онлайн

Как известно концерн Volkswagen стал участником так называемого «дизельгейта», последствия которого до сих пор сказываются. Компании пришлось выплатить немало штрафов, и более того им пришлось полностью пересмотреть план по своему дальнейшему развитию.

Согласно новому плану в течении ближайших лет, производитель будет активно электрифицировать свои автомобили, создавая абсолютно новые автомобили.

В числе таких автомобилей можно уже отметить хэтчбек Volkswagen I.D., серийная версия которого появится в 2019 году.

Помимо развития новой линейки автомобилей, компания пересмотрит и работу дилерской сети, в том числе автомобили нового семейства начнут продавать через интернет.

В компании считают, что такой подход позволит персонализировать предложения и улучшить взаимодействие с клиентами.