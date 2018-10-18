Genesis представил обновленный седан Genesis G70 с трехмерной приборкой

Genesis обновила свой седан G70 и теперь он оснащен виртуальной цифровой панелью приборов со стереоскопическим эффектом.

Корейская компания Genesis на домашнем рынке представила обновлённый седан G70. В нем теперь установлен электропривод крышки багажника и стереодисплей приборной панели.

Его диагональ составляет 12,3 дюйма, а сам экран показывает трехмерное изображение и водитель его видит с любого угла.

Этого автопроизводителю удалось достичь за счет датчиков, которые постоянно следят за взглядом водителя. Приборную панель можно переключать с трехмерного изображения на обычное.



В седане еще будут предлагать систему eco-coasting, через которую водителю будут советовать, когда можно двигаться накатом.

В базовой комплектации G70 теперь есть система многократной фильтрации воздуха в салоне и обновленная мультимедийная система.

Также в версии с 3,3-литровым мотором была улучшена система полного привода, которая получила Dynamic AWD.