В Сети появились официальные фото нового кроссовера Chery Exeed TX

Снимки роскошного кроссовера от китайской марки появились в базе министерства промышленности Китая. Прототип автомобиля Chery Exeed TX был представлен год назад на автосалоне во Франкфурте.

Позднее сообщалось, что товарная версия кроссовера выйдет на рынок в 2020 году, но возможно модель появится в продаже все же в 2019 году.

Серийная версия Chery Exeed TX в целом будет иметь тот же дизайн, что и концепт за исключением некоторых деталей. К примеру, в кроссовере появится измененная решетка радиатора.

В товарном Chery Exeed TX будет доступен обычный ДВС объёмом 1,6 литра, мощность которого составит 197 л.с., работая в паре с семискоростным роботом.

Во время презентации концепта представители компании говорили, о том, что он может быть оснащен гибридными и полностью электрическими установками.