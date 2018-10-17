Власти Германии заподозрили марку Opel в фальсификации данных о выбросах вредных веществ в автомобилях.

Иными словами Opel заподозрили в «дизельгейте», а между тем прокуратура Германии провела обыски в штаб-квартире компании.

Как сообщается, в автомобилях марки нашли уже пятый по счету тип устройств, которые занижают реальные показатели выброса вредных веществ.

В связи с этим Opel придется отозвать около 100 тысяч автомобилей‍, в числе которых оказались модели Zafira, Cascada и Insignia, реализованные в период до 2016 года.

В свою очередь руководство Opel отрицает свою причастность к «дизельгейту».