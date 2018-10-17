Эскизы нового гиперкара показывали еще во время презентации обычный гиперкара Chiron.

Сегодня зарубежные инсайдеры сообщили, что Bugatti привезет на автосалон в Женеву экстремальный гиперкар Chiron. Женевский автосалон начнет свою работу в марте 2019 года.

Новая модификация автомобиля Chiron, как ожидается, получит приставку к названию Super Sport.

По предварительной информации, гиперкар будет оснащен восьмилитровым двигателем W16, правда мощность его пока неизвестна.

Экстремальный вариант как и обычный Chiron будет выпущена ограниченным тиражом не более 40 экземпляров.