Новую Mazda 3 показали на первом видео

В Лос-Анджелесе состоится показ нового поколения хэтчбека Mazda3, а пока японский автопроизводитель показал первый видеотизер, посвящённый этой модели.

Новое поколение Mazda3 получит внешность выполненную в фирменном дизайне KODO и скорее всего модель будет очень сильно похожа на концепт Kai, который показали еще в прошлом году на автосалоне в Токио.

Как сообщает «ГазетаDAILY», в новой «Мазде» будут устанавливаться новые моторы и появится цифровая панель приборов, которую можно будет настроить самостоятельно.

По слухам на Mazda3 дебютируют новые бензиновые моторы, у которых будет происходить воспламенение смеси от сжатия, а не от свечей зажигания.

При этом в таких моторах свечи зажигания будут присутствовать, но они будут включаться при высоких нагрузках на мотор.

