Флагманский Geely Atlas нового поколения рассекречен до премьеры

Новое поколение автомобиля известного в Китае как Geely Boyue, а в России Geely Atlas, имеет измененную внешность.

Кроссовер получил новый передний бампер, оптику, решетку радиатора, но сохранил пропорции. В салоне также произошло немало изменений, в числе которых новая панель приборов, измененный блок управления климат-контролем, а также новая информационно-развлекательная система.

Еще после смены поколений Geely Boyue/Atlas получил иные размеры. В частности на 25 мм выросла длина и на 19 мм увеличилась высота.

Теперь габариты новинки составляют: 4 544/1 831/1 713 мм, размер колесной базы — 2 670 мм.

В линейке двигателей также произошли изменения и теперь в линейке двигателей появился новый 1,5-литровый турбомотор с отдачей 177 л.с. при 255 Нм.

В паре с этим двигателем работает семискоростной робот с двумя сцеплениями, а система привода будет как на переднюю, так и на обе оси.