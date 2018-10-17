Продажи машин в Европе в сентябре снизились на 23,4% год к году‍

Крупнейший в мире автомобильный рынок в сентябре показал очень большое падение продаж.

По данным АСЕА, за прошлый месяц в Европе было продано 1 123 184 новых легковых автомобилей, а это оказалось на 23,4% меньше, чем годом ранее.

Такое падение связано с новыми правилами сертификации автомобилей, которые вступили с Евросоюзе с 1 сентября.

С начала года в Европе автопроизводители реализовали 12 304 711 авто, а в сравнении с 2017 годом прирост продаж составил 2,3%.

По данным АСЕА, в сентябре лидером рынка стала марка Opel. Эта компания продала 81 741 автомобилей (-11,6%).

Второе и третье место заняли BMW и Mercedes-benz с результатом 80 495 (-7,4%) и 80 399 (-12,1%) соответственно.

В «пятерку» лидеров также попали Ford и Volkswagen, причем у последнего отмечается падение продаж в 52%.