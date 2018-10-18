Skoda официально представила новый купе-кроссовер Skoda Kodiaq GT

Накануне чешская компания опубликовала изображения с новинкой, а сегодня купе-кроссовер Skoda Kodiaq GT был представлен официально.

Как ранее и сообщалось, купеобразный кроссовер создавался для китайского рынка и пока в компании не планируют его продавать за пределами Китая.

Не исключено, что позднее кросс-купе все же появится на других рынках. Представленный сегодня купе-кроссовер Skoda Kodiaq GT получил следующие габариты: 4634/1883/1649 мм. В сравнении с обычными кроссовером новая версия стала на 64 мм короче и на 27 мм ниже.

Кроме этого Kodiaq GT будет доступен на рынке исключительно в пятиместном исполнении. В движение новинка будет приводится двумя бензиновыми моторами на выбор.

Обе силовых установки имеет объём два литра, а вот отдача в первом составит 186 л.с., а во втором – 220 л.с. В качестве трансмиссии выступает семискоростной робот с двумя сцеплениями, который передаст крутящий момент на переднюю или обе оси.

Серийное производство автомобиля стартует на предприятии SAIC и Skoda в Китае, а в продажу он поступит по цене от 220 тысяч юаней или около 2,1 миллиона рублей.