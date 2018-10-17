УАЗ начал продажи обновленного УАЗ «Пикап»

Российский производитель начал продажи обновленного УАЗ «Пикап», который теперь доступен по цене от 784 000 руб.

В дилерских центрах компании можно заказать пикап в четырех комплектациях: «Классик», «Оптимум», «Престиж» и «Максимум», а самая дорогая версия стоит 1 130 000 рублей.



Грузовик теперь оснащается 150-сильным мотором, у которого была увеличена степень сжатия и изменена фаза газораспределения.

Также в модернизированном ДВС усилили головку блока цилиндров, установили двухрядную цепь, а еще стали использовать новые поршни, клапаны и распредвалы.



В УАЗ «Пикап» установлена и обновлённая коробка передач, перенастроенные задние амортизаторы и рулевое управление.

Теперь в базовой версии пикапа есть ABS, электростеклоподъемники всех дверей, светодиодные ДХО и гидроусилитель руля.

В максимальной комплектации уже добавят камеру заднего вида, климат-контроль мультимедийную систему и датчики парковки.