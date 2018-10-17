Компания Vanderhall показала самый дорогой трехколесный спорткар‍

Vanderhall показала свою новую модель — трицикл Carmel. Он получил турбомотор мощностью 203 л.с. и динамические характеристики, как у спортивного автомобиля.

Vanderhall Carmel станет доступен для покупки в следующем году и за этот трицикл нужно будет заплатить 39 950 долларов, что в пересчете составляет 2,6 млн рублей.

Новинка создана вокруг алюминиевого монокока, который уже используется в модели Venice. «Сердцем» транспортного средства стал 1,5-литровый турбомотор мощностью 203 л.с и 275 Нм крутящего момента. Трансмиссия у Carmel 6-ступенчатая автоматическая.

С таким силовым агрегатом трицикл совершает разгон от 0 до 96 км/ч за 4,5 сек. Максимальная скорость модели 222 км/ч.

Стоит отметить, что Carmel стала самой дорогой и мощной моделью марки. В Vanderhall Carmel уже в базовой комплектации есть подогрев сидений, светодиодная оптика, аудиосистема с Bluetooth и электроусилитель руля.