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Иранцы сделали точную копию суперкара Lamborghini Murcielago

Новости
17.10.2018 10:58
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Копия сперкара Lamborghini Murcielago создавалась по оригинальным чертежам и методом реверс-инжиниринга.

Реплику создавали инженеры из иранского Тебризе, которые по сути воссоздали по чертежам платформу суперкара и его кузовные детали.

В результате все получилось, как у оригинального Lamborghini Murcielago, при этом на работы специалистам потребовалось около четырех лет.

Из них большая часть времени была потрачена на изучение чертежей автомобиля. При создании суперкара использовались композитные материалы и карбон.

Под его капотом расположился 3,8-литровый двигатель с шестью цилиндрами, который относится к семейству Lambda от Hyundai.

О динамических характеристиках копии Lamborghini Murcielago информация не разглашается.

 

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Публикация от های کپی لامبورگینی مورسیه لاگو (@iranian_lamborghini)

 

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Публикация от های کپی لامبورگینی مورسیه لاگو (@iranian_lamborghini)

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