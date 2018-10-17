Иранцы сделали точную копию суперкара Lamborghini Murcielago

Реплику создавали инженеры из иранского Тебризе, которые по сути воссоздали по чертежам платформу суперкара и его кузовные детали.

В результате все получилось, как у оригинального Lamborghini Murcielago, при этом на работы специалистам потребовалось около четырех лет.

Из них большая часть времени была потрачена на изучение чертежей автомобиля. При создании суперкара использовались композитные материалы и карбон.

Под его капотом расположился 3,8-литровый двигатель с шестью цилиндрами, который относится к семейству Lambda от Hyundai.

О динамических характеристиках копии Lamborghini Murcielago информация не разглашается.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от های کپی لامبورگینی مورسیه لاگو (@iranian_lamborghini) 21 Июн 2018 в 10:41 PDT