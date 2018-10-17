Копия сперкара Lamborghini Murcielago создавалась по оригинальным чертежам и методом реверс-инжиниринга.
Иранцы сделали точную копию суперкара Lamborghini Murcielago
17.10.2018 10:58
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Реплику создавали инженеры из иранского Тебризе, которые по сути воссоздали по чертежам платформу суперкара и его кузовные детали.
В результате все получилось, как у оригинального Lamborghini Murcielago, при этом на работы специалистам потребовалось около четырех лет.
Из них большая часть времени была потрачена на изучение чертежей автомобиля. При создании суперкара использовались композитные материалы и карбон.
Под его капотом расположился 3,8-литровый двигатель с шестью цилиндрами, который относится к семейству Lambda от Hyundai.
О динамических характеристиках копии Lamborghini Murcielago информация не разглашается.
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