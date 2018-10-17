BMW представила новый флагманский кроссовер X7‍ и назвала цены для РФ

Компания BMW представила большой кроссовер X7, который появится в России в марте следующего года по цене от 5 830 000 руб. Новинка будет конкурировать с Mercedes-Benz GLS, Range Rover, Lexus LX и Cadillac Escalade, причем последний сейчас в РФ предлагается дешевле, чем будет стоить баварская новинка. Остальные перечисленные модели в базовой версии стоят значительно дороже.

BMW X7 на российском рынке будет доступен в трех комплектациях — xDrive 30d, xDrive 40i и xDrive M50d

Базовой станет xDrive 30d с 3,0-литровым мотором мощностью 249 л.с.

За 5 990 000 рублей можно будет заказать версию xDrive 40i. Под ее капотом уже установят 3,0-литровый твин-турбо двигатель с 340-сильной отдачей.

Самая дорогая версия xDrive M50d уже будет оснащаться 400-литровым турбодизелем объёмом 3,3-литра. За эту комплектацию дилерские центры марки попросят 7 490 000 рублей.

Стоит отметить, что все комплектации BMW X7 будут семиместными, в качестве опции можно заказать шестиместную версию.

В качестве трансмиссии будет предлагаться только 8-ступенчатая автоматическая коробка передач с системой полного привода.

В длину новый кроссовер на 229 мм больше чем X5, а его колесная база больше на 130 мм, а за счет этого в модели разместился полноценный третий ряд сидений, которые могут складывается в ровный пол.

Уже в базовой версии у кроссовера будут светодиодные фары и 20-дюймовые колесные диски. Также кроссовер получил панорамную крышу, четырехзонный климат-контроль, электропривод передних кресел и пятой двери.

В качестве опции можно заказать лазерные фары, пятизонный климат-контроль, 22-дюймовые колесные диски и премиальную акустическую систему Bowers & Wilkins.

Как и все современные автомобили BMW X7 получил современные системы безопасности, в том числе и систему удержания в полосе движения, автоматического торможения и голосовое управление с личным ассистентом похожим на Siri.

Также в базовой комплектации большого кроссовера есть адаптивная подвеска, которая способна увеличивать дорожный просвет.

К тому же BMW X7 M50d оснащен пакетом Off-Road с четырьмя режимами: «Песок», «Гравий», «Камни» и «Снег».