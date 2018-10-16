Opel в ближайшие два года представит восемь новинок

Марка Opel рассказала о планах по выпуску новых моделей в течении ближайших несколько лет.

Автомобильная компания намерена выпустить восемь новинок к 2020 году. Среди новинок будут как абсолютно новые модели, так и новые версии уже существующих автомобилей.

В числе анонсированных новинок есть новое поколение Opel Corsa, а также появится новое поколение коммерческих фургонов и микроавтобусов Opel Vivaro.

В 2020 году состоится презентация второй генерации кроссовера Mokka X, а уже в середине следующего года дебютирует электрическая Corsa и гибрид Opel Grandland X PHEV.

Еще к концу 2019 года произойдут изменения в модельном ряду Opel откуда исчезнут автомобили Opel Adam, Karl и Cascada, которые снимут с производства.