Страховщики назвали ТОП-10 самых дорогих для них автомобилей

Страховая компания «АльфаСтрахование» подготовила список автомобилей, которые оказались для нее самыми дорогими.

В рейтинг вошли машины, на ремонт которых была выплачена максимальная сумма по договорам Каско по итогам последних двух лет.

Оказалось, что чаще всего большие убытки приносят страховщикам автомобили немецкой марки «Мерседес», а в десятке самых дорогих для страховщиков авто оказалось сразу семь автомобилей Mercedes-Benz.

С первого по четвертое место расположились исключительно «Мерседесы» и среди таковых оказались следующие модели: Mercedes-Benz SL-класса, S 65 AMG, G-класса и AMG G63.

За первый автомобиль из Рязани пришлось выплатить по страховке 12,8 млн рублей. ДТП с участием воронежского Mercedes-Benz S 65 AMG обошлось страховщикам в 11,8 млн рублей.

В столице угнали Mercedes-Benz G-класса и страховая компания за него выплатила 10,8 млн рублей. По 10 млн рублей «АльфаСтрахование» выплатило за Mercedes-Benz AMG G63 и Rolls-Royce Wraith.

Во второй пятерке оказались следующие автомобили: