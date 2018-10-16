В России выросли цены на шесть моделей марки Volvo

Как стало известно, на российском рынке выросла стоимость сразу шести автомобилей марки Volvo.

Среди моделей, которые не прибавили в цене в октябре оказались только седан Volvo S60 и S60 Cross Country, а также универсал Volvo V60 Cross Country.

Остальные машины бренда прибавили в цене от 40 до 157 тысяч рублей, что зависит от модели и ее комплектации. Так, V40 Cross Country стал дороже в пределах от 20 до 157 тысяч рублей.

V90 Cross Country в октябре стал предлагаться по цене на 51-64 тыс. рублей больше, а на сумму от 47 до 64 тысяч рублей подорожал Volvo S90.

В большую сторону на 40-83 тысячи рублей изменились цена на Volvo XC40. На сумму от 53 до 61 тысяч рублей подорожал Volvo XC60, а 61 до 71 тыс. рублей прибавил в цене и Volvo XC90.