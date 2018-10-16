Audi заплатит штраф за мошенничество в размере 800 миллионов евро

Автомобильную компанию Audi оштрафовали в Германии, а решение вынесла прокуратура Мюнхена.

Audi намеренно и сознательно занижала данные о выбросах вредных веществ автомобилей с дизельными силовыми установками.

Марка за это получила административный штраф в размере 800 миллионов евро. В свою очередь в Audi полностью согласились со штрафами.

Как сообщается, автопроизводитель планировал получить экономическую выгоду, занижая реальные показатели выброса вредных веществ в автомобилях, оснащенных шести- и восьмицилиндровыми дизельными двигателями.