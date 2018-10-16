Автомобильную компанию Audi оштрафовали в Германии, а решение вынесла прокуратура Мюнхена.
Audi заплатит штраф за мошенничество в размере 800 миллионов евро
16.10.2018 16:24
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Audi намеренно и сознательно занижала данные о выбросах вредных веществ автомобилей с дизельными силовыми установками.
Марка за это получила административный штраф в размере 800 миллионов евро. В свою очередь в Audi полностью согласились со штрафами.
Как сообщается, автопроизводитель планировал получить экономическую выгоду, занижая реальные показатели выброса вредных веществ в автомобилях, оснащенных шести- и восьмицилиндровыми дизельными двигателями.
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