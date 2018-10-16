Ford представил новый компактный кроссовер Ford Territory

Новый компактный кроссовер с названием Ford Territory создавался для китайского рынка, где его продажи стартуют в начале 2019 года.

Ранее кроссовер с названием Ford Territory выпускали на австралийском рынке, но это была совершенно другая модель, которая не имеет ничего общего с китайским вариантом.

Серийное производство новинки будет осуществляться на совместном предприятии с Jiangling Motors Corporation (JMC).

По сути Ford Territory является перелицованным вариантом JMC Yusheng S330, от которого первый отличается иной решеткой радиатора, передним и задним бампером и габаритами. Ford Territory получил такие габариты: 4 580/1 936/1 674 мм, размер колесной базы — 2 716 мм.

Под капотом автомобиля расположили 1,5-литровый бензиновый двигатель с турбиной. Его мощность составляет 163 лошадиных сил, а расход топлива – 6,7 литра на 100 км пути в смешанном цикле.

О коробке передач для силовой установки в компании умолчали. В будущем для кроссовера будет создана и гибридная версия.

В списке оборудования компактной модели есть комплекс систем безопасности Co-Pilot360. Цены и комплектации нового Territory будут объявлены ближе к старту продаж.