Suzuki и Mitsubishi тоже отказываются от дизельных автомобилей в Европе

В связи с постоянно ожесточающимися экологическими нормами многие производители в Европе стали отказываться от использования в машинах дизельных двигателей.

Все чаще последнее время появляются сообщения о прекращении продаж на европейском рынке той или иной модели с дизелем.

Автопроизводители начинают массово отказываться от дизельных авто в пользу бензиновых и гибридных модификаций, которые проще довести до современных экологических стандартов.

Активно «зеленую» линейку автомобилей начал развивать немецкий концерн Volkswagen, в первую очередь по причине «дизельгейта».

От дизелей отказываются и компании Suzuki и Mitsubishi. Первая в этом году реализовала всего 10% дизельных моделей от общего объёма, поэтому марка приняла решение полностью прекратит выпуск таких авто.

В компании Mitsubishi также ориентируются на спрос и например в Германии и Великобритании уже прекращены продажи машин с дизелями.

В скором времени реализация таких авто завершится и на других рынках, но пока доля дизелей в продажах марки составляет 30%.