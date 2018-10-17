Автомобили линейки Chery Tiggo подорожали на 10 – 30 тысяч рублей

В этом месяце китайская марка стала предлагать свои кроссоверы в кредит с Cash Back, а недавно специалисты «Цена Авто» зафиксировали удорожание моделей из линейки Chery Tiggo.

Мониторинг цен на новые авто, предлагающиеся на российском рынке, показал, что автомобили Chery Tiggo прибавили в цене 10 тысяч рублей, тогда как максимальное удорожание зафиксировано на уровне 30 тысяч рублей.

Ценники изменились как на автомобили этого модельного года, так и на модели 2017 модельного года.

Исключение составил Tiggo 2, который получил увеличенную стоимость только на топовый вариант.

Остальные автомобили подорожали во всех комплектациях, а в числе таких моделей Tiggo 3 и Tiggo 5 2018 и 2017 модельного года.