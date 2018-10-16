Автомобильный двигатель из «Кортежа» намерены превратить в авиационный

Участниками проекта «Кортеж» стали многие компании, как российские, так и зарубежные, которые помогали разрабатывать автомобили и силовые установки.

Так, двигатели для автомобилей, которые создавались в первую очередь для первых лиц государства, сделали ФГУП НАМИ и Porsche Engineering.

Для «Кортежа» создавалось целое семейство моторов, самым мощным из которых стал 12-цилиндровый агрегат, оснащенный четырьмя турбинами. Этот двигатель имеет рабочий объём цилиндров 6,6 литра, а его мощность составляет 850 л.с. при 1320 Нм.

Сегодня «РИА Новости» сообщают, что автомобильный двигатель, созданный в рамках проекта «Кортеж» намерены превратить в авиационный.

О таких планах рассказал изданию генеральный директор Центрального института авиационного моторостроения (ЦИАМ) им. П.И. Баранова Михаил Гордин.

Новый проект носит название «Адаптация». Автомобильный двигатель намерены переработать таким образом, чтобы с его помощью взлетел самолет. Планируется, что работы будут завершены через два-три года.

Напомним, что 9-ступенчатая автоматическая коробка передач, работающая в паре с мотором разработана фирмой КАТЕ, и ее отличительная особенность заключается в четырёх планетарных рядах, которые установлены вместо традиционного гидротрансформатора.