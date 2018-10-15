В середине сентября марка Mitsubishi опубликовали первое тузерное изображение, которое анонсировало появление новой версии пикапа L200.
Mitsubishi объявил дату премьеры нового пикапа L200
15.10.2018 20:01
462 0
Эта модель достаточно востребована на рынке и за сорок лет производитель выпустил более 4,7 миллиона единиц.
В скором времени компания представит обновленный L200, правда до сих пор неизвестно, что готовит компания – рестайлинг или все же смену поколений.
Впрочем, сегодня Mitsubishi объявил дату премьеры нового пикапа L200, сообщив, что премьерный показ состоится 9 ноября.
Сейчас известно, что пикап получит внешность в стилистике Xpander и Eclipse Cross, а вот о технических характеристиках информации пока нет.
Mitsubishi представила первый тизер пикапа L200 нового поколения
Комментарииcomments powered by HyperComments