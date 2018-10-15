Преемник модели Skoda Rapid получит название Skoda Scala

Новый хэтчбек Skoda будет называться Scala и в модельном ряду он заменит модель Rapid. Новый автомобиль покажут до конца 2018 года, а вот публичная презентация Scala скорее всего пройдет в следующем году.

В основе Skoda Scala ляжет уже знакомая платформа A0 MQB, которая уже используется в других моделях концерна Volkswagen.

Ожидается, что пятидверный хэтчбек от чешской компании будет комплектоваться 1,5-литровым тубмотором мощностью от 135 до 150 л.с. Трансмиссия для этого мотора может быть, как механическая, так и автоматическая.

Дизайнерские элементы экстерьера Scala будут позаимствованы у концепта Vision RS, а эта концептуальная модель была представлена на Парижском автосалоне.