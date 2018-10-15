Mazda отзывает в России почти 900 Mazda СX-5 из-за проблем с тормозами

15 октября Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) сообщило о новой отзывной кампании, проводимой на территории РФ.

Отзывными стали автомобили марки Mazda в количестве 900 штук. В частности, на сервис из-за проблем с тормозами отправят 889 автомобилей модели Mazda СX-5.

Кроссоверы, которые попали под отзыв, были проданы на российском рынке в период с января 2012 года по январь 2016 года.

В этих автомобилях выявили вероятность износа ротора вакуумного насоса тормозной системы моделей с двигателем SKYACTIVE-D 2.2 из-за воздействия металлических частиц.

Из-за этого при многократном нажатии на педаль тормоза снижается эффективности работы усилителя тормозного привода.