15 октября Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) сообщило о новой отзывной кампании, проводимой на территории РФ.
Mazda отзывает в России почти 900 Mazda СX-5 из-за проблем с тормозами
15.10.2018 19:54
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Отзывными стали автомобили марки Mazda в количестве 900 штук. В частности, на сервис из-за проблем с тормозами отправят 889 автомобилей модели Mazda СX-5.
Кроссоверы, которые попали под отзыв, были проданы на российском рынке в период с января 2012 года по январь 2016 года.
В этих автомобилях выявили вероятность износа ротора вакуумного насоса тормозной системы моделей с двигателем SKYACTIVE-D 2.2 из-за воздействия металлических частиц.
Из-за этого при многократном нажатии на педаль тормоза снижается эффективности работы усилителя тормозного привода.
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