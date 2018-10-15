Жуткая аварии произошла 14 октября на трассе Р-22 «Тамбов — Волгоград — Астрахань».
Четверо погибли в лобовой аварии на трассе «Р-22» в Астраханской области
15.10.2018 19:33
32 0
Участниками дорожно-транспортного происшествия, в котором погибли четыре человека, стали автомобили SKODA Fabia и Toyota Camry.
Иномарки столкнулись «лоб в лоб» в районе 1198-го километра автомобильной дороги в Астраханской области в 15.15.
Как сообщается, перед столкновением у чешской иномарки в моторном отсеке произошло возгорание во время выезда на встречную полосу.
В результате лобового столкновение погибли четыре человека, среди которых молодой водитель и его пассажирка из «Шкоды» и 53-летний водитель и его ровесник из «Тойоты».
По факту аварии назначены проверки. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Комментарииcomments powered by HyperComments