Четверо погибли в лобовой аварии на трассе «Р-22» в Астраханской области

Участниками дорожно-транспортного происшествия, в котором погибли четыре человека, стали автомобили SKODA Fabia и Toyota Camry.

Иномарки столкнулись «лоб в лоб» в районе 1198-го километра автомобильной дороги в Астраханской области в 15.15.

Как сообщается, перед столкновением у чешской иномарки в моторном отсеке произошло возгорание во время выезда на встречную полосу.

В результате лобового столкновение погибли четыре человека, среди которых молодой водитель и его пассажирка из «Шкоды» и 53-летний водитель и его ровесник из «Тойоты».

По факту аварии назначены проверки. Обстоятельства случившегося устанавливаются.